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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Недовольство в России усугубляется, у гаек может сорвать резьбу

2.9т

Есть у революции начало, нет у революции конца. Читая сводки с фронтов новости о нападениях на сторонников Навального в Новороссийске и Иркутске, и понял, что всё это уже было. Буквально сто лет назад.

А 18 апреля 2018 года появилась новость о том, что в каждом регионе и в первую очередь в Москве "Молодая гвардия Единой России" будет создавать группы по 100-200 человек для "обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и противодействию оппозиционерам". Кроме этого, в течение суток "гвардейцы" должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.

Вот что писал о подобной ситуации лучший из экспертов по революциям и масштабным социальным экспериментам, которого я знаю:

Все растет и будет расти число людей, совершенно чуждых всяким "планам" и всяким даже идеям революции, которые видят, чувствуют необходимость вооруженной борьбы при виде этих зверств полиции, казаков и черносотенных над безоружными гражданами, Выбора нет, все остальные пути заказаны. Не волноваться происходящим теперь в России, не думать о войне и о революции нельзя, а всякий, кто волнуется, думает, интересуется, вынуждается — становиться в тот или иной вооруженный лагерь. Вас изобьют, изуве­чат и убьют, несмотря на архимирный и до мелочности легальный образ ваших дейст­вий. Революция не признает нейтральных. Борьба загорелась уже. Борьба идет не на жизнь, а на смерть, — борьба между старой Россией рабства, крепостничества, само­державия и новой, молодой, народной Россией, Россией трудящихся масс, которые рвутся к свету и свободе..

Пусть же близится вооруженное народное восстание!

В.И.Ленин ПСС т.11 Чёрные сотни и организация восстания. "Пролетарий" №14, 29 (16) августа 1905 г. Печатается по тексту газеты "Пролетарий", сверенному с рукописью.

Черносотенцы тоже когда-то называли себя "истинно русскими" и "патриотами", с неофициального одобрения правительства проводя рейды против революционных групп и устраивая еврейские погромы.

Закончилось это для них грустно: дедушка Ленин на них обиделся и отдал недвусмысленное распоряжение:

Отряды революционной армии должны тотчас же изучить, кто, где и как составляет чёрные сотни, а затем не ограничиваться одной проповедью (это полезно, но этого одного мало), а выступать и вооружённой силой, избивая черносотенцев, убивая их, взрывая их штаб-квартиры и т. д. и т. п.

В.И.Ленин ПСС т.11 Задачи отрядов революционной армии.

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В результате уже к 1917 году активность черносотенцев была практически нулевой, а после революции остатки актива черносотенного движения были беспощадно уничтожены. Как и их идейные вдохновители.

Меня сначала удивляло, что наша элитка, вышедшая из комсомольско-партийных работников и выпестованных ими силовиков, не видит прямых аналогий и не осознаёт последствий своих действий, присваивая народное достояние и натравливая на оппозицию бандитов и ментов, а потом я понял: всё они понимают.

И что падение режима Януковича началось именно из-за активности "титушек" — нанятых им же молодых людей, негласно используемых в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок и иных акций с применением физической силы — тоже помнят.

Вот только сделать ничего уже не могут. Любая социальная система развивается и деградирует вместе с составляющими её людьми. Власть, как общественный институт, не исключение.

В норме от деградации её спасают два инструмента:

  • включение в процессы принятия решений большого числа людей: избирателей и профессионалов — представителей профильных министерств и ведомств;

  • регулярная обязательная ротация высшего управленческого звена: президента, главы правительства, кабинета министров, спикера парламента и так далее.

У нас по понятным причинам оба этих инструмента отключены: все решения принимаются узким кругом ограниченных людей и о сменяемости власти речь не идёт — для них это равносильно потере всего — собственности, свободы, а, возможно, и жизни.

Поэтому система шаг за шагом продолжает деградировать, а каждая управленческая ошибка вынуждает сделать следующую, отключая один предохранительный механизм за другим и повышая в обществе протестный потенциал.

Необходимость защититься от ответственности за банальное воровство привела к полной дискредитации выборов, разрушению правоохранительной системы, политическим убийствам, вытеснению свободных СМИ из правового поля, развалу экономики и, в результате, крайнему недовольству населения.

Решить этот комплекс проблем власть не может, даже если бы очень захотела, потому что это означало бы её самоубийство, и отвечает на недовольство дальнейшим закручиванием гаек. Недовольство усугубляется, и цикл повторяется вновь — до тех пор, пока у гаек не сорвёт резьбу.

И судя то тому, что в ход пошли "титушки", предел прочности системы уже близок.

P.S. Я не суеверен, но, может быть, пора уже дедушку закопать, а то так и будем ходить по этому заколдованному, нарисованному им кругу?

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Источник:Блог Вадима Жартуна
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