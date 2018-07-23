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"Недоразумение в центре Европы": предавший Украину экс-нардеп оскандалился наглым высказыванием

1.7тЧитать новость на украинском

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, цинично высказался о преданной им Украине, назвав ее "недоразумением в центре Европы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, давая оценку переговорам президентов США и Российской Федерации, он выразил совершенно безосновательную надежду на то, что на них была поднята тема решения судьбы его родной страны в пользу агрессора. Свою прокремлевскую речь коллаборант озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, перебежчик самоуверенно заявил, что Украина, в его представлении, должна готовиться к неизбежному. По убеждению предателя Маркова, будущее суверенного независимого государства якобы уже предопределено, однако реализация некого хитрого плана будет отложена на неизвестный ему период.

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"Наше возвращение домой, я так полагаю, откладывается на некоторое время. Потому что не получится быстрого решения. Но, тем не менее, результат будет один — терпеть вот это недоразумение в центре Европы больше никто не собирается. И хоть не так быстро, как нам бы хотелось, но порядок в Украине будет восстановлен. Или в том, что останется от Украины", — с едкой ухмылкой подытожил пособник оккупантов, повторяя любимые пропагандистские клише путинского режима и его прислужников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков выдал фейк о том, что якобы перевез своих родителей в страну-агрессора, поскольку в Украине они якобы чуть не умерли от голода.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаВстреча Путина и Трампа
Персона
Игорь Марков
Место
Россия
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
То-то оно репу наело в "недоразумении" . А в недоимперии , чтобы поддержать харю в тех же размерах , таким марковым надо уметь продаваться оптом и в розницу . Что они и делают .
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Вот это "недорозумение",которого мать на свет родила,даже комментировать не хочется.
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ето животное и нем гутарить себя неуважать.и таких мразей полно в украине.
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