"Недоразумение в центре Европы": предавший Украину экс-нардеп оскандалился наглым высказыванием

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, цинично высказался о преданной им Украине, назвав ее "недоразумением в центре Европы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, давая оценку переговорам президентов США и Российской Федерации, он выразил совершенно безосновательную надежду на то, что на них была поднята тема решения судьбы его родной страны в пользу агрессора. Свою прокремлевскую речь коллаборант озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, перебежчик самоуверенно заявил, что Украина, в его представлении, должна готовиться к неизбежному. По убеждению предателя Маркова, будущее суверенного независимого государства якобы уже предопределено, однако реализация некого хитрого плана будет отложена на неизвестный ему период.

"Наше возвращение домой, я так полагаю, откладывается на некоторое время. Потому что не получится быстрого решения. Но, тем не менее, результат будет один — терпеть вот это недоразумение в центре Европы больше никто не собирается. И хоть не так быстро, как нам бы хотелось, но порядок в Украине будет восстановлен. Или в том, что останется от Украины", — с едкой ухмылкой подытожил пособник оккупантов, повторяя любимые пропагандистские клише путинского режима и его прислужников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков выдал фейк о том, что якобы перевез своих родителей в страну-агрессора, поскольку в Украине они якобы чуть не умерли от голода.