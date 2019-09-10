Недавно встречался с Зеленским: Трамп уволил советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности.

Об этом глава государства сообщил на странице в Twitter, поблагодарив политика за службу, однако заявив, что не поддерживает некоторые его взгляды.

"Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации", – написал он.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе (с 16 сентября). И.о. советника станет заместитель Болтона Чарли Каппермен.

Трамп и Болтон

При этом The New York Times сообщает, что главные расхождения во взглядах политиков наблюдаются в вопросах Афганистана, КНДР и Ирана.

"В последние месяцы напряженность в отношениях между ними усилилась из-за решения президента отменить запланированный авиаудар по Ирану в ответ на посадку американского беспилотника и встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и навестить Северную Корею", – подчеркнули журналисты.

По их словам, "раскол" между Трампом и Болтоном связан как с политическими, так и с личными моментами.

Отметим, недавно Болтон совершил официальный визит в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

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