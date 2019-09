Недавно встречался с Зеленским: Трамп уволил советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности.

Об этом глава государства сообщил на странице в Twitter, поблагодарив политика за службу, однако заявив, что не поддерживает некоторые его взгляды.

"Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации", – написал он.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе (с 16 сентября). И.о. советника станет заместитель Болтона Чарли Каппермен.

При этом The New York Times сообщает, что главные расхождения во взглядах политиков наблюдаются в вопросах Афганистана, КНДР и Ирана.

"В последние месяцы напряженность в отношениях между ними усилилась из-за решения президента отменить запланированный авиаудар по Ирану в ответ на посадку американского беспилотника и встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и навестить Северную Корею", – подчеркнули журналисты.

По их словам, "раскол" между Трампом и Болтоном связан как с политическими, так и с личными моментами.

Отметим, недавно Болтон совершил официальный визит в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.