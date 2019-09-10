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10 сентября • обновлено в 22:51
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Недавно встречался с Зеленским: Трамп уволил советника по нацбезопасности

13.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности.

Об этом глава государства сообщил на странице в Twitter, поблагодарив политика за службу, однако заявив, что не поддерживает некоторые его взгляды.

"Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации", – написал он.

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По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе (с 16 сентября). И.о. советника станет заместитель Болтона Чарли Каппермен.

Трамп и Болтон

Трамп и Болтон

При этом The New York Times сообщает, что главные расхождения во взглядах политиков наблюдаются в вопросах Афганистана, КНДР и Ирана.

"В последние месяцы напряженность в отношениях между ними усилилась из-за решения президента отменить запланированный авиаудар по Ирану в ответ на посадку американского беспилотника и встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и навестить Северную Корею", – подчеркнули журналисты.

По их словам, "раскол" между Трампом и Болтоном связан как с политическими, так и с личными моментами.

Отметим, недавно Болтон совершил официальный визит в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
политика
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Комментарии
108
13
Смешно
14
Интересно
44
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Но каклам облизывать этот самый БОЛТон сия новость не помешает.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Плохая примета - ездить в Киев.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот так, совершил вояшь вдоль границ России ( Беларусь,Украина) с целью науськивания их против России и вылетел с должности. Украинцы, задумайтесь о том, что недавно сказал Макрон и делает Трамп . Иначе у вас есть шанс проспать последний вагон.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Федоров Федор, пидoров падло все знает! Скотина рюцкая - шо ты мычишь здесь?
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