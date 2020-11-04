Недалеко от Белого дома в США устроили поножовщину: четыре человека ранены

Алексей Титофф Мир 14:54, 4.11.2020 Обновлено: 14:58, 4.11.2020

Четыре человека пострадали при нападении с ножом недалеко от Белого Дома в Вашингтоне, США.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, пострадавшими оказались трое мужчин и одна женщина. Их оперативно доставили в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Правоохранители рассказали, что пострадавшие вступили в конфликт с тремя подозреваемыми на пересечении 14-й улицы и Нью-Йорк-авеню около 02:30 ночи 4 ноября. Копы отметили, что начали розыск двух мужчин и одной женщины, которые могут быть членами крайне правой группы "The Proud Boys", которая поддерживает президента Дональда Трампа.

Также пострадавшие утверждали, что подозреваемые были участниками протестов Black Lives Matter.

Новость обновляется...

Комментировать
Мир

Смотрите также

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянских танков и складов боеприпасов. Фото и видео

В Украине субсидии оформили в самых дорогих многоэтажках страны: сколько получают на коммуналку

Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца

Не хватило пары секунд для спасения, ее даже никто не дернул: друзья – о погибшей в ДТП на Майдане. Эксклюзив