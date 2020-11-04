Недалеко от Белого дома в США устроили поножовщину: четыре человека ранены

Четыре человека пострадали при нападении с ножом недалеко от Белого Дома в Вашингтоне, США.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, пострадавшими оказались трое мужчин и одна женщина. Их оперативно доставили в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Правоохранители рассказали, что пострадавшие вступили в конфликт с тремя подозреваемыми на пересечении 14-й улицы и Нью-Йорк-авеню около 02:30 ночи 4 ноября. Копы отметили, что начали розыск двух мужчин и одной женщины, которые могут быть членами крайне правой группы "The Proud Boys", которая поддерживает президента Дональда Трампа.

Также пострадавшие утверждали, что подозреваемые были участниками протестов Black Lives Matter.

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