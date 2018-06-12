"Нечто невероятное!" Исследователей ввела в ступор находка возле перевала Дятлова

Российский исследователь Валентин Дегтерев заявил об обнаружении старой военной базы с древними рисунками на скалах возле печально известного перевала Дятлова на Северном Урале.

В своем блоге он пишет, что это может быть брошенный ядерный полигон.

"Конечно, на мой взгляд, люди погибли от рук преступников. Но, надо признать, в этом месте есть нечто невероятное", – подчеркнул он.

По его словам, сооружения заброшенной военной базы находятся в 43 километрах от перевала на склонах гор, к ним ведет подземный ход. Также на вершинах есть остатки фундамента и больших строений.

"Остались в хорошем состояние несколько взлетно-посадочных полос. Каждая размером в 100 метров. Забетонированные полосы, для взлета и посадки военных вертолетов. По слухам, полосы используются и сегодня", – сказано в блоге.

Особое внимание привлекают, говорит Дегтерев, старинные рисунки на скалах.

"Относительно древних артефактов. Это рисунки на горах. Один рисунок в виде треугольника, явно сделанного руками человека. Хотя и невероятно древнего. Второй сделан в виде лица девушки в головном уборе. Рисунок похож на рисунки древних шумер. Явно понятно, что этот рисунок не намного моложе самих уральских гор. А то и намного их старше", – написал он.

По его данным, на одной из гор есть ударный кратер, который, как он считает, образовался в результате взрыва ядерной бомбы.

"Скорее всего, испытание было проведено 60 лет назад. Сейчас все сооружения взорваны. Остались только взлетно-посадочные полосы и ангар", – написал Дегтерев.

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