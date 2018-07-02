"Нечто коснулось ноги": семью испугал призрак на фото. Реальный снимок

В США семью бывшего наркомана, который из-за передозировки буквально побывал на том свете, испугала рука призрака на фото.

Так, 43-летний Крис Даунинг заметил на снимке кисть, которая лежит на ноге его 11-летнего сына, передает "Лайф.ру".

Отец двоих детей боится, что, возможно, это он притащил с собой нечто из загробного мира.

"Я понятия не имел, какого черта произошло. Я испугался и показал сыну. Он сразу же расплакался и побежал в свою комнату. Еще неделю он думал, что призрак его преследовал. Ему было всего 11, когда нечто коснулось его ноги", - рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах туристам посчастливилось увидеть брокенский призрак.