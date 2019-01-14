'Небратья — навек?'' Любимая газета Путина разразилась угрозами в адрес Украины

Российская пропагандистская газета "Комсомольская правда" в своем новом материале разразилась угрозами в сторону Украины, которую якобы погубит Запад.

"Поддержка Западом Киева националистического — это настойчивая, не первая, и почти уже удавшаяся попытка раздробить сложившийся за века этнос, в который входили русские, украинцы и белорусы", – сказано в статье.

Издание утверждает, что установка Запада звучит так: восточнославянский этнос не должен быть единым. "Раскол единства русских, украинцев и белоруссов — одно из мерил успеха в противостоянии с Москвой, в давлении на Москву", – утверждает автор.

"24"

При этом признает, что якобы эта атака ослабляет Россию.

"Но наша многонациональная страна, которая - плавильный котел не меньший, чем Штаты - это переживет. А вот "Новая Украина", которую строят на приднепровских песках по принципам неприятия ближайших соседей-родственников — вряд ли", – посыпались угрозы в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле предупредили, что Россия будет вынуждена взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят их в регионе.

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