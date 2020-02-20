Постоянный представитель России в Генеральной ассамблее ООН Василий Небензя заявил, что в Украине якобы нет оккупированных территорий, "присвоив" Крым и заверив, что на Донбассе "гражданский конфликт".

Бредовыми заявлениями разразился он в ходе заседания в четверг, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Крым – субъект Российской Федерации, ставший таким в результате законного референдума. Если речь идет о Донбассе, то там идет гражданский конфликт между киевскими властями и жителями, несогласными принять последствия госпереворота в 2014 году", – выдал он.

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Небензя цинично заявил, что Украина "играет жертву, а не агрессора, который привел свою армию, националистические отряды, чтобы подавить народные протесты на Донбассе". Также он разразился высказываниями о "западных покровителях Киева, которые выдали ему карт-бланш и индульгенцию на нарушение Минских соглашений".

Кроме того, российский дипломат выдал лживую информацию о бое под Золотым 18 февраля, манипулируя новостью о гибели военнослужащего Максима Хитайлова.

"Уже на следующий день западные газеты написали, что "Л/ДНР" нарушили перемирие. А вы знаете, где тело нещасного 22-летнего украинского военнослужащего, которого послали воевать со своим народом? У ополченцев. Это вяжется с версией о том, что они начали наступление? Еще вчера, кстати, тело не удосужились забрать", – озвучил он в лучших традициях пропаганды.

Небензя заявил также, что вместо переговоров с жителями Крыма Киев "направил на полуостров карательные поезда дружбы с головорезами, а на восток – обрушил армию, бомбы и снаряды".

В итоге российский представитель нагло призвал все страны "отстать од Крыма и Донбасса", дать последнему "особый статус" и возможность "выбрать свою власть и свой язык".

Как сообщал OBOZREVATEL,18 февраля Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России. США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе.

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