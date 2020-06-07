Главная Новости
7 июня • обновлено в 15:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-Контакт Все статьи автора

Неадекваты разграбили добрую часть Манхэттена

2.8т

Нью-Йоркский гид Денис samsebeskazal пишет:

"Власти вернули контроль над городом и пока смогли остановить грабежи.

Надо было дать разграбить и разнести добрую часть Манхэттена, чтобы, наконец, полиция занялась делом и вернула контроль над ситуацией в свои руки. Грабежи еще случаются, но благодаря активности полиции, введенному комендантскому часу и массовым перекрытиям улиц их стало значительно меньше.

С 8 часов вечера в Мидтауне становится пустынно как во времена коронавируса. Машин мало, людей еще меньше, а куча улиц полностью закрыта для движения автомобилей и пешеходов. Закрыта Таймс-сквер, закрыта Пятая авеню, полностью оцеплен Сохо. Судя по тому, что с улиц пропали толпы неадекватов, а нападений на магазины и торговые точки стало сильно меньше, меры вполне эффективны. Вопрос только один: а почему раньше все это седлать было нельзя?

Бизнес потерял доверие к власти и уже не рассчитывает на помощь полиции. Поэтому, несмотря на хорошие новости готовится к возможной новой волне грабежей и вандализма, активно заколачивая все вокруг. Отовсюду раздается шум пил и молотков, а в воздухе висит приятный запах древесины Фанера теперь повсюду и Нью-Йорк можно смело переименовывать в Нью-Фанера Сити. Некоторые магазины пошли еще дальше. Луи Виттон в Сохо забивают железом, а Сакс на Пятой обнесли колючкой и поставили охранников с собаками. Стеклянный куб Эппл на Пятой закрыли защитной конструкцией и теперь он похож на мавзолей.

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Протестующие ничуть не сбавили свою активность, но все последние манифестации, к счастью, обошлись без насилия и вандализма. Они мирно идут по улице выкрикивая лозунги, а полиция просто наблюдает и не вмешивается. Я прошелся с многотысячной колонной по Бэд-Стай и Уильямсбургу и с интересом понаблюдал за реакцией окружающих. И белые и черный прохожие активно поддерживали манифестантов, еврейское же население смотрело молча и скорее настороженно. Движение BLM довольно сильно дискредитировано массовыми грабежами и насилием и многие люди теперь начинают бояться, что вслед за мирными манифестантами придут грабители и вандалы. Не все понимают, что активисты BLM, что ходят маршами по всему городу, совсем не те, кто громят магазины. Это вообще другие люди. Довольно милые, организованные и совершенно не агрессивные.

В 8 часов вечера начинается комендантский час и на улице могут находиться только жизненнонеобходимые работники, медиа, полиция и бездомные. Движение машин ниже 96-й улицы запрещено, а все въезды на Манхэттен по мостам и туннелям блокированы грузовиками и полицией. На моих глазах никакого контроля с их стороны не было. Никто не останавливал, не задавал вопросов и спрашивал документы.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что каждый играет в свою собственную игру и многим происходящее более чем выгодно. Протестующие добились максимального привлечения внимания к проблеме и спустили пар, грабители совершенно безнаказанно обзавелись новыми шмотками и гаджетами, магазины (у кого есть страховка) с радостью спишут весь дорогой и залежалый товар и получат компенсацию, полиция набила себе цену, продемонстрировала насколько она важна и теперь может требовать увеличения бюджета. Власти показали, что смогли взять ситуацию под контроль не прибегая к помощи федералов. В проигрыше экономика города и обычные жители, которые будут теперь за все это платить..."

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Соколовский Александр Соколовский
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Тег
грабеж
Источник
Источник: Facebook Александра Соколовского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги