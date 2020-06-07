Нью-Йоркский гид Денис samsebeskazal пишет:

"Власти вернули контроль над городом и пока смогли остановить грабежи.

Надо было дать разграбить и разнести добрую часть Манхэттена, чтобы, наконец, полиция занялась делом и вернула контроль над ситуацией в свои руки. Грабежи еще случаются, но благодаря активности полиции, введенному комендантскому часу и массовым перекрытиям улиц их стало значительно меньше.

С 8 часов вечера в Мидтауне становится пустынно как во времена коронавируса. Машин мало, людей еще меньше, а куча улиц полностью закрыта для движения автомобилей и пешеходов. Закрыта Таймс-сквер, закрыта Пятая авеню, полностью оцеплен Сохо. Судя по тому, что с улиц пропали толпы неадекватов, а нападений на магазины и торговые точки стало сильно меньше, меры вполне эффективны. Вопрос только один: а почему раньше все это седлать было нельзя?

Бизнес потерял доверие к власти и уже не рассчитывает на помощь полиции. Поэтому, несмотря на хорошие новости готовится к возможной новой волне грабежей и вандализма, активно заколачивая все вокруг. Отовсюду раздается шум пил и молотков, а в воздухе висит приятный запах древесины Фанера теперь повсюду и Нью-Йорк можно смело переименовывать в Нью-Фанера Сити. Некоторые магазины пошли еще дальше. Луи Виттон в Сохо забивают железом, а Сакс на Пятой обнесли колючкой и поставили охранников с собаками. Стеклянный куб Эппл на Пятой закрыли защитной конструкцией и теперь он похож на мавзолей.

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Погромы в США

Протестующие ничуть не сбавили свою активность, но все последние манифестации, к счастью, обошлись без насилия и вандализма. Они мирно идут по улице выкрикивая лозунги, а полиция просто наблюдает и не вмешивается. Я прошелся с многотысячной колонной по Бэд-Стай и Уильямсбургу и с интересом понаблюдал за реакцией окружающих. И белые и черный прохожие активно поддерживали манифестантов, еврейское же население смотрело молча и скорее настороженно. Движение BLM довольно сильно дискредитировано массовыми грабежами и насилием и многие люди теперь начинают бояться, что вслед за мирными манифестантами придут грабители и вандалы. Не все понимают, что активисты BLM, что ходят маршами по всему городу, совсем не те, кто громят магазины. Это вообще другие люди. Довольно милые, организованные и совершенно не агрессивные.

В 8 часов вечера начинается комендантский час и на улице могут находиться только жизненнонеобходимые работники, медиа, полиция и бездомные. Движение машин ниже 96-й улицы запрещено, а все въезды на Манхэттен по мостам и туннелям блокированы грузовиками и полицией. На моих глазах никакого контроля с их стороны не было. Никто не останавливал, не задавал вопросов и спрашивал документы.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что каждый играет в свою собственную игру и многим происходящее более чем выгодно. Протестующие добились максимального привлечения внимания к проблеме и спустили пар, грабители совершенно безнаказанно обзавелись новыми шмотками и гаджетами, магазины (у кого есть страховка) с радостью спишут весь дорогой и залежалый товар и получат компенсацию, полиция набила себе цену, продемонстрировала насколько она важна и теперь может требовать увеличения бюджета. Власти показали, что смогли взять ситуацию под контроль не прибегая к помощи федералов. В проигрыше экономика города и обычные жители, которые будут теперь за все это платить..."

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