Неадекватно: российский журналист высказался о месте Украины в рейтинге миролюбия

Позиции Украины и России в "Глобальном индексе миролюбия" некорректны, а методику рассчета данного показателя необходимо изменить с учетом реалий.

Об этом написал в своем блоге на OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко, комментируя рейтинг, в котором Украина находится на 152-м месте, а Россия — на 154-м месте из 163 стран.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".

По мнению Яковенко, данный рейтинг не является объективным.

"Я достаточно негативно отношусь к подобного рода замеру, потому что не учитывается самое главное - кто является источником агрессии, войны... Это крайне неадекватная методика. Я не знаю, кто и зачем это делает. Это выглядит очень странно... (Критерии) мне кажутся чрезвычайно поверхностными и не дают никакого абсолютно представления о реальности", - сказал он.

"Есть жертвы, есть преступники. И уравнивать их, ставить на одну доску - это совершеннейшее безумие", - добавил Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская армия заняла 29 место в авторитетном "Рейтинге военной мощи" по версии Global Firepower.