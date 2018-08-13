Не знаю, почему россияне не взяли Кремль штурмом - адвокат по делу "Курска"

Прошло уже 18 лет со дня одной из крупнейших трагедий современной России - гибели "Курска". Крушение произошло во время учений в 2000 году, унеся жизни 118 членов экипажа - всех, кто находился на борту. Адвокат Борис Кузнецов представлял интересы семей подводников. Некоторых из них можно было спасти, но президент России Владимир Путин отказался от зарубежной помощи и сказал сакраментальную фразу: "Она утонула". Именно так Кузнецов назвал свою книгу, в которой резко раскритиковал результаты расследования трагедии.

Спустя два года после публикации первого издания Кузнецову пришлось спешно покинуть Россию. Против него возбудили дело, обвинив в разглашении государственной тайны. Впоследствии адвокат получил в США политическое убежище, а затем и гражданство.

В годовщину гибели "Курска" OBOZREVATEL пообщался с Борисом Кузнецовым о личной вине Путина за трагедию и главных противоречиях официальной версии.

- Прошло 18 лет со дня гибели "Курска". Вы защищали семьи погибших, активно расследовали это дело. Скажите, какие главные противоречия, нестыковки позволяют утверждать, что официальная версия трагедии - ложь?

- В августе 2000 года, когда "Курск" затонул, командующий Северным флотом заявил, что пока не время, но позже он назовет виновных в гибели подлодки. Вот прошло 18 лет - он так никого и не назвал. И никогда не назовет, потому что для этого ему нужно указать пальцем на самого себя и других руководителей Северного флота и ВМС РФ.

Фото с Facebook Бориса Кузнецова

Главная причина трагедии заключается в том бардаке, который творился на Северном флоте. Экипаж не был обучен стрельбе перекисно-водородной торпедой, которая, помимо прочего, не была надлежащим образом подготовлена.

А ведь перекисно-водородная торпеда - очень специфическая. Она имеет самую большую дальность - стреляет на 80 миль, в то время как обычные - до 10 миль. Но пероксид водорода - это такая гадость, что при контакте с любой органикой, допустим, маслом, он тут же воспламеняется.

Вот этот пероксид водорода в торпеде содержится в специальном цилиндре. Если попадаются какие-то примеси, повышается давление пероксида и срабатывает система контроля окислителя, то излишки вещества сбрасываются за борт. То есть это достаточно сложное устройство. И вот когда эту торпеду загрузили на борт "Курска", ее тоже подключили к системе контроля окислителя. Но подключил не член экипажа, а офицер другой подводной лодки, потому что офицеры "Курска" никогда с этой торпедой дел не имели.

Потом "Курск" вышел в море. Обычно торпеды хранятся на стеллажах и загружаются в торпедный аппарат примерно за 3 часа до выстрела. Для этого нужно отключить систему контроля окислителя, снять торпеду со стеллажей, загрузить в торпедный аппарат и там снова подключить к системе контроля. Причем все трубопроводы, по которым пероксид водорода поступает в камеру сгорания, должны быть обезжирены. Судя по тем торпедам, которые хранились на складе, они не обезжиривались. Поэтому возникла реакция внутри торпедного аппарата - и на "Курске" взорвалось горючее этой торпеды. Возник пожар, он продолжался 2 мин. 15 сек. А потом сдетонировал боезапас, в результате чего "Курск" затонул.

Обломки "Курска" ТАСС

Погибли все члены экипажа, которые находились с 1 по 6 отсеки. Остались в живых 23 подводника, которые собрались в 9-м отсеке и на протяжении 2,5 суток ждали помощи. Она так и не пришла. Эти ребята погибли от локального пожара, который возник в 9-м отсеке в результате попадания воды и масла на пластины для регенерации воздуха.

- На ваш взгляд, почему Путин отказался от иностранной помощи? Это же нормальная цивилизованная практика. Совсем недавно в пещерах Таиланда застряли дети, и власти сразу же обратились за помощью. В итоге детей спасли... Так почему Путин не захотел?

- Потому что с*ка он. Президент РФ - еще и главнокомандующий по Конституции. Военно-морские учения, во время которых погиб "Курск", - самые крупные на тот момент для новой России. А когда Путина спросили про "Курск", он сказал: "Я даже не знал, что учения проводят". Какой ты тогда на хр*н главнокомандующий? Конечно, он обязан был об этом знать.

В Мурманск уже летел самолет ВМС Великобритании, в котором был спасательный аппарат. Но ему не дали приземлиться, его развернули, а это была реальная возможность спасти 23 жизни. Думаю, наши адмиралы, командование Северного флота буквально наложили в штаны от страха и начали говорить, что нельзя запускать иностранцев, - у России якобы есть собственные возможности, чтобы спасти людей. В принципе, такая возможность была. В наличии были автономные спасательные аппараты - АС32 и АС34, которые 13-го числа доставили на место гибели "Курска". Но их ни разу не опробовали на подлодке, а там был очень серьезный конструктивный недостаток, из-за которого аппараты не смогли присосаться к "Курску". Я уже молчу о том, что экипажи этих спасательных аппаратов были не подготовлены.

Ну и еще один момент, почему отказались от помощи - конечно, боялись, ведь подлодка была новой, и интересы государства оказались важнее жизни людей. Собственно, как всегда в России - человек ничего не стоит, бабы еще нарожают. Этим резко отличается менталитет наших военных от менталитета военных западных стран. Там главное - спасти человека.

Фото с Facebook Бориса Кузнецова

- Почему россияне не разочаровались в Путине после того, как он обрек на мучительную гибель 23 человека, после его сакраментальной фразы "Она утонула"?

- Для меня тогда уже с Путиным было все ясно. А почему россияне не взяли штурмом Кремль после гибели "Курска", этого сказать не могу - во всяком случае штурмовать Кремль я тогда не собирался.

Путин сидит у власти уже 19 лет, и мало кого это волнует, хотя экономика катится в пропасть. Ну вот любят в России людей, находящихся у власти.

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- Знаете, есть много конспирологических версий гибели "Курска"... Столкновение с иностранной подводной лодкой, случайное попадание ракеты с "Петра Великого" или американских субмарин и так далее. На ваш взгляд, насколько подобные предположения фантасмагоричны? Или ничего исключать нельзя?

- Если в "Курск" попала ракета с "Петра Великого" или с американской подводной лодки, то почему произошли 2 взрыва с разницей в 2 мин. 15 секунд? При попадании торпеды в первый отсек, где хранился боезапас, произошел бы сильнейший взрыв, от которого "Курск" мгновенно бы погиб. Но было два взрыва с промежутком.

Да и когда подняли "Курск", крышка 4-го торпедного аппарата оказалась вваренной в переборку. Это говорит о том, что движение взрыва было от носа к корме, то есть взрыв был внутренним.

Что касается версии столкновения, такие инциденты с американскими и российскими подводными лодками действительно были. Но самая крупная американская подводная лодка имеет водоизмещение в 7 тыс. тонн. У "Курска" - 32 тыс. тонн. Это то же самое, что КРАЗ наехал бы на велосипедиста. При таком столкновении на "Курске" бы даже посуда не побилась.

Ну и как западная подводная лодка могла оказаться в районе боевых учений, где полно противолодочных кораблей? Это вообще самоубийство. Все были предупреждены об этих учениях. Был указан район, куда нельзя заходить иностранным кораблям и гражданским судам. Потому эта версия исключается.

Уже будучи в Америке, я встречался с офицером с подводной лодки "Мемфис", которая находилась примерно в 150 милях от зоны гибели "Курска". Но у американцев настолько продвинутая система, что они сразу определили, что случилось. И в тот же день Билл Клинтон раньше Путина узнал о том, что произошло в Баренцевом море. Они слушали все переговоры, которые велись при проведении спасательной операции.

- Есть еще несколько странностей. Зачем понадобилось поднимать "Курск"? Затонувший ранее "Комсомолец" же не стали поднимать. И почему "Курск" подняли на поверхность частично, оставив на дне новую часть, которая потом была уничтожена взрывом? Думаете, таким образом хотели скрыть правду о трагедии?

- Не думаю, на самом деле это было исключительно политическое решение. Не решение следственных органов или родственников - некоторые были за поднятие, некоторые - против.

По поводу частичного поднятия: вы представляете себе размеры "Курска"? Он длиной в 1,5 футбольных поля и высотой в 6-этажный дом. Из-за взрыва вся носовая часть "Курска" раскрылась как цветок. То есть висели куски металла, труб и в любой момент при подъеме какая-то часть могла отвалиться и тогда нарушалась бы балансировка. Условием норвежской компании, которая взялась поднять лодку, было отрезать первый отсек. Там, помимо прочего, были неразорвавшиеся торпеды, которые представляли опасность для людей.