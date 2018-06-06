Не знает слов гимна? Трамп попал в неприятный курьез

Президент США Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна собственной страны.

Такие подозрения возникли в сети после того, как политика неоднократно ловили на том, что на торжественных мероприятиях он поет со всеми.

Так, Трамп преимущественно или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые как бы всплывают в его памяти.

Такую диковинку замечали за Дональдом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America", видеозапись которого распространил канал ABC News.

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) January 9, 2018

Напомним, ранее соцсеть развеселил курьез Трампа с рукопожатием.