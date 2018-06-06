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Не знает слов гимна? Трамп попал в неприятный курьез

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Президент США Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна собственной страны.

Такие подозрения возникли в сети после того, как политика неоднократно ловили на том, что на торжественных мероприятиях он поет со всеми.

Так, Трамп преимущественно или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые как бы всплывают в его памяти.

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Такую диковинку замечали за Дональдом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America", видеозапись которого распространил канал ABC News.

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Напомним, ранее соцсеть развеселил курьез Трампа с рукопожатием.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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