Не знает слов гимна? Трамп попал в неприятный курьез

Президент США Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна собственной страны.
Такие подозрения возникли в сети после того, как политика неоднократно ловили на том, что на торжественных мероприятиях он поет со всеми.
Так, Трамп преимущественно или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые как бы всплывают в его памяти.
Такую диковинку замечали за Дональдом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America", видеозапись которого распространил канал ABC News.
Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI— ABC News (@ABC) January 9, 2018
Напомним, ранее соцсеть развеселил курьез Трампа с рукопожатием.