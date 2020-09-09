В эти минуты так называемые неизвестные люди вламываются в квартиру нобелевского лауреата писательницы Светланы Алексиевич, - Виталий Портников.

Путин, говорят, пришел помогать… Странно. Ботинки снимали, про исключительно мирный протест клялись, с ОМОНом обнимались, к Путину обращались, Координационный совет - для передачи власти, Карл! - создавали, русской интеллигенции написали. Что же пошло не так?

Ох, пони, вы мои пони…

Вы только не подумайте. Я не злорадствую. Ровно наоборот. Я грущу. Потому что от будущего Беларуси очень сильно зависит и развитие событий вокруг Украины. А поводов для оптимистичного сценария Беларусь пока дает не очень уж чтобы и много. Все пока развивается так, как предупреждали проклятые реалисты.

Вам говорили о необходимости Майдана? Нет, не для того, чтобы "как в Украине". А для того, что на Майдане каждая мелочь, каждая деталь - имела прикладное значение. Шины жгли не просто так, абы поджечь что-нибудь, их жгли, чтобы сделать дымовую завесу и не давать ментам прицельно стрелять.

Брусчатку ковыряли не просто так, чтобы поковырять.

Кастрюли надевали не для того, чтобы поскакать "М....ляку на гиляку". А чтобы защитить голову.

А Майдан строили не просто чтобы потусовать.

Его строили

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ПЕРИМЕТР БЕЗОПАСНОСТИ.

Из которого физически невозможно забрать людей. Потому что в него менты просто физически не могли войти.

Они пытались. Несколько раз. Но не смогли.

Для этого нужны баррикады.

А чтобы люди не мерзли на баррикадах, нужны бочки.

А чтобы им было где спать, нужны палатки.

А чтобы готовить им еду, нужны кухни.

А чтобы было где оказывать медицинскую помощь, хранить еду, припасы, одежду и пр. и пр. и пр…

Именно это все вместе и называется Майдан.

Именно для этого - исключительно с прикладной целью - он и строится.

Если бы не периметр обороны - Ярош, Парубий, Парасюк, весь "Правый сектор" в полном составе - все были бы арестованы, и на этом бы все и закончилось.

Но вы не захотели "как в Украине".

Ну, ок. Что я теперь могу сказать.

Теперь-то хоть доходит?

Беларусы. Послушайте. У вас сейчас - момент Х. Власть акклиматизировалась, поняла, что она устояла на ногах, взяла инициативу в свои руки и пошла в ожидаемую контратаку. О чем, кстати, тоже предупреждали.

Я понимаю, что единственным результатом будет сейчас поток говна и мразью, тварью и сволочью все равно окажется Бабченко, но, прежде чем начать - прочитайте, пожалуйста, следующую строчку. И попробуйте её осознать.

Жизнеспособный протест от нежизнеспособного отличает способность отстаивать своих лидеров.

Есть протесты, которым лидер не нужен, или он является коллективным. Таким был Майдан.

Есть протесты, которым лидер нужен.

Таков - ваш вариант.

И вы либо прямо сейчас едете к дому своего неформального лидера - а Алексиевич, кажется, именно им и становится, во всяком случае, никого другого это протест так и не родил - и отбиваете её от ареста - в самом наипрямейшем смысле этого слова - и организуете её круглосуточную охрану и защиту - либо с сегодняшнего дня вам гарантировано п*здец.

Как оптимизировать дежурства и греться около бочек - мы вас научим.

А теперь можете плеваться.

Ваш Дед Ванга.