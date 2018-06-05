"Не задавайте вопросов!" Европейский журналист разозлил Путина острым интервью

Глава России Владимир Путин нелепо уклонялся от ответов на многие вопросы в ходе интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Журналист Армин Вольф задал российскому лидеру немало острых вопросов, связанных с отношениями со странами Запада и российской пропагандой в соцсетях.

Так, интервьюер спросил, почему за полтора года президентства Дональда Трампа Путин не провел саммита с американским лидером, но тот посоветовал спросить об этом у коллег из США.

В свою очередь вопрос о связях между Россией и критически настроенными к Евросоюзу партиями Путин переадресовал премьеру Дмитрию Медведеву.

А на вопрос о том, зачем "повару" Путина Евгению Пригожину нужна так называемая "фабрика троллей", глава РФ ответил: "Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения".

"Я многих людей знаю, и в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите! Знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов", - заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, австрийский журналист разозлил Путина словами об аннексированном Россией украинском Крыме.