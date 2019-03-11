"Не вздумайте шутить!" Школьница зарезала подругу и похвасталась в сети

В американском городе Сан-Антонио произошла жуткая трагедия. Конфликт между тремя девушками закончился смертью одной из них, при чем намеренной и жестокой.

Так, две 18-летние подруги — Кейтлин Кастельеха и Вивиан Фостер — отправились к своей знакомой — 16-летней школьнице (имя не называется). У них состоялась ссора, якобы из-за брата Вивиан. Далее версии случившегося расходятся.

Вивиан утверждает, что они просто пришли поговорить с девушкой, но та набросилась на них с ножом. Подросток легко ранила саму Вивиан и очень серьезно — Кейтлин, которая позже погибла в больнице.

Кейтлин Кастельеха Twitter/kayylceeee

Вивиан Фостер Twitter/raineshroyer

По словам нападавшей, девушки внезапно накинулись на нее возле дома и 16-летней пришлось обороняться. При этом после инцидента она выложила в Snapchat фото своей окровавленной руки с подписью "Не вздумайте со мной шутить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Минеральные Воды в юго-западном регионе Ставропольского края в России сверстники на протяжении трех часов зверски избивали 14-летнюю школьницу.

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