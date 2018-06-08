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"Не врать": как менялась ложь Путина о краже Крыма

4.5тЧитать новость на украинском

В сети показали, как за четыре года изменились высказывания президента России Владимира Путина о присутствии российских военных на аннексированном полуострове Крым.

Инфографику представило MBХMedia на своей странице в Twitter. Так, в марте 2014 года глава РФ говорил:"Там нет российский солдат! Это самооборона Крыма".

Спустя четыре года, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня прозвучала фраза: "В Крыму всегда находилась российская армия".

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При этом на вопрос, какой совет своего отца дал бы он внукам, российский президент ответил: "Не врать".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что лишь страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие мировые державы от начала полномасштабной войны.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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