"Не врать": как менялась ложь Путина о краже Крыма

В сети показали, как за четыре года изменились высказывания президента России Владимира Путина о присутствии российских военных на аннексированном полуострове Крым.
Инфографику представило MBХMedia на своей странице в Twitter. Так, в марте 2014 года глава РФ говорил:"Там нет российский солдат! Это самооборона Крыма".
Спустя четыре года, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня прозвучала фраза: "В Крыму всегда находилась российская армия".
При этом на вопрос, какой совет своего отца дал бы он внукам, российский президент ответил: "Не врать".
Путин о главных ценностях:— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 7 июня 2018 г.
— Какой совет своего отца вы бы передали внукам?
— Не вратьhttps://t.co/zfRHSsAdIF pic.twitter.com/cmYpBeouVS
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что лишь страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие мировые державы от начала полномасштабной войны.
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