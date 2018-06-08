"Не врать": как менялась ложь Путина о краже Крыма

В сети показали, как за четыре года изменились высказывания президента России Владимира Путина о присутствии российских военных на аннексированном полуострове Крым.

Инфографику представило MBХMedia на своей странице в Twitter. Так, в марте 2014 года глава РФ говорил:"Там нет российский солдат! Это самооборона Крыма".

Спустя четыре года, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня прозвучала фраза: "В Крыму всегда находилась российская армия".

При этом на вопрос, какой совет своего отца дал бы он внукам, российский президент ответил: "Не врать".

Путин о главных ценностях:

— Какой совет своего отца вы бы передали внукам?

— Не вратьhttps://t.co/zfRHSsAdIF pic.twitter.com/cmYpBeouVS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 7 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что лишь страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие мировые державы от начала полномасштабной войны.