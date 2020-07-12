Не верил в коронавирус: в США парень скончался после COVID-вечеринки

В американском Сан-Антонио (штат Техас) парень скончался от коронавируса после посещения COVID-вечеринки.

О трагедии рассказали местные врачи, чтобы предостеречь тех, кто не верит в опасность вируса, передает Business Insider.

По их словам, организацией таких вечеринок занимается человек, заболевший COVID-19 с целью проверить, действительно ли существует коронавирус и узнать, может ли им кто-то заболеть.

"Я думаю, что это было ошибкой. Я считал это обманом, но это не так", – рассказал медикам парень в возрасте около 30 лет незадолго до смерти.

Как писал OBOZREVATEL, ранее больной COVID-19 украинский врач записал обращение ко всем, кто не верит в опасность болезни.