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"Не ваше дело!" Трамп нацелился на "хороший разговор" с Путиным

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Президент США Дональд Трамп утром 27 июня прилетел в Осаку (Япония), где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, запланированную в рамках саммита G20.

Он подтвердил планы провести личную беседу с российским президентом. Накануне в сети было опубликовано видео, на котором американский президент отказался отвечать на вопрос журналистки CNN, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело", – подчеркнул Трамп.

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Напомним, ранее у Путина объявили, что во время встречи с лидером США обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты в мире. Также поднимут темы об Украине, Сирии, Афганистане и Венесуэле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент не планировал посещение саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Трамп уже карась...его мнение Путину маловажно...Кстати..у Путина очередь там на встречи...Человек 10 попросили ауиденции..А где ваш шут???Кто кроме шпрот и поляков его терпит????Животные вы всем уже обрыгли))
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