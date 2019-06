"Не ваше дело!" Трамп нацелился на "хороший разговор" с Путиным

Президент США Дональд Трамп утром 27 июня прилетел в Осаку (Япония), где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, запланированную в рамках саммита G20.

Он подтвердил планы провести личную беседу с российским президентом. Накануне в сети было опубликовано видео, на котором американский президент отказался отвечать на вопрос журналистки CNN, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело", – подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее у Путина объявили, что во время встречи с лидером США обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты в мире. Также поднимут темы об Украине, Сирии, Афганистане и Венесуэле.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J