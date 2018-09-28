Не ''Вагнер'': в России назвали убийц журналистов в ЦАР

К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна частная военная компания "Патриот", которая действует в этом регионе.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой сразу на несколько источников: офицера Минобороны РФ, бойца ЧВК и ветерана спецслужб. По их словам, это могло произойти из-за расследования журналиста Орхана Джемаля неучтенных поставок российского оружия.

Отмечается, что такую версию отрабатывает группа Михаила Ходорковского. По словам источников, 30 июля преступники ждали на дороге именно машину с журналистами.

"У нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских (а меня все уверяют, что местные жители легко отличат французов от русских), были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время", — рассказал Ходорковский.

По словам ветерана российских спецслужб, троих убийц поддерживали еще две команды — группы обеспечения и прикрытия. Сначала им поставили "задачу по ликвидации", а потом — по инсценировке нападения местных грабителей.

"Поэтому возникли "люди в тюрбанах", которые грабят журналистов ради их фотоаппаратов и видеокамер. Людей перевезли с одного места на другое, разбили стекла, показали следы борьбы. Они были выделены из состава ЧВК "Патриот", — рассказал собеседник.

Офицер Минобороны РФ и сотрудник "Патриота" также подтвердили версию с участием ЧВК. По словам сотрудника военной компании, мотивом для убийства журналистов могло стать расследование Джемаля.

По данным издания, ЧВК "Вагнер" начала терять свое влияние. Ей на смену приходят новые компании, главная из которых – "Патриот". "Центр управления расследованиями" сообщил, что перед поездкой Джемаль понимал, кто контролирует ЦАР. Этой компанией является не "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева нашли мертвыми 31 июля. Они снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК "Вагнер".

2 августа министр по вопросам СМИ ЦАР Анж Максим Казаги рассказал, что на них напали при попытке отобрать автомобиль. Также одной из версий является их устранение наемниками "Вагнера".