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Не в Крыму: Путин проголосовал на выборах в России

5.3тЧитать новость на украинском

Действующий глава РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России.

Как сообщают российские СМИ, по традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.

Примечательно, что ранее он собирался голосовать в аннексированном Крыму.

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Как сообщал "Обозреватель", в России 18 марта проходят выборы президента. Отмечается, что на самых первых открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей "заинтересовали" бесплатными билетами на "Город 312" и Трофима.

Читайте все новости по теме "Выборы в России" на Обозревателе.

Тема
Выборы в России
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Владимир Путин
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