Не в Крыму: Путин проголосовал на выборах в России

Действующий глава РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России.

Как сообщают российские СМИ, по традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.

Примечательно, что ранее он собирался голосовать в аннексированном Крыму.

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России pic.twitter.com/CAUZFmYIFC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в России 18 марта проходят выборы президента. Отмечается, что на самых первых открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей "заинтересовали" бесплатными билетами на "Город 312" и Трофима.