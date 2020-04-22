Не в этом году: стало известно, когда Испания откроет границы для туристов

Границы Испании откроют для иностранных туристов не раньше лета 2021 из-за пандемии коронавируса СOVID-19.

Эту информацию подтвердили "DW" в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, – Exceltur. В то же время, министр труда Испании Йоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Она пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

COVID-19 в Испании коллаж

Еще ранее испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие представители правительства. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз.

Причина – неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавшим от пандемии стран.

В Испании, по состоянию на 20 апреля, число заражений коронавирусом достигло 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 умерли 20852 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!