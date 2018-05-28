"Не успокоились после краха СССР": президент Польши назвал Россию самой большой мировой угрозой

Президент Польши Анджей Дуда во время последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что Россия является самой большой угрозой глобального мира.

По его словам, ключом к безопасности евроатлантического региона является связь между Европой и Северной Америкой, передает "Польское радио".

Президент Дуда отметил, что Россия является самой большой угрозой для безопасности Европы и мира. "Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военное вторжение в Украину в 2014 году показывают, каковы истинные намерения России. События последних дней показали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - подчеркнул президент Польши.

По словам главы польского государства, Россия ставит под сомнение международный порядок, сложившийся в результате изменений на рубеже XX и XXI века.

"С сожалением следует признать, что Москва не согласилась с крахом имперского Советского Союза, рассматривая период 1990-х годов, полный надежд на длительный мир в Европе, только как стратегический перерыв в противостоянии на линии Восток-Запад", - подчеркнул президент.

Дуда обратил тоже внимание на "все более смелые действия России" в регионе Средиземного моря и добавил, что "двухвекторная политика НАТО в отношении России, определена во время саммита в Варшаве, то есть больше сдерживания и обороны, а также сохранение условного диалога, должна быть сохранена".

"Вместе с тем следует подчеркнуть, что опыт последних двух лет не только не дал каких-либо оснований для возвращения к более широкому сотрудничеству между НАТО и Россией, но показал, что Москва не заинтересована в честном, конструктивном диалоге", - подтвердил президент Польши. Он отметил, что Североатлантический альянс "должен сделать соответствующие ситуации выводы".

По мнению Дуды, июльский саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля 2018 года, должен стать "сигналом готовности к последующему развитию отношений с партнерами". Он выразил надежду, что саммит НАТО будет тоже поводом для "серьезной дискуссии" о продлении расширение сотрудничества с Украиной и Грузией.

По словам Анджея Дуды, второй большой угрозой является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, которые угрожают всей Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал проект газопровода "Северный поток-2" , который, по его мнению, может стать новым российским гибридным оружием, нацеленным против Евросоюза и НАТО.