Не Украина: стало известно, что хочет Трамп от России

Проблемы Украины не являются приоритетом для президента США Дональда Трампа, потому что он заинтересован в решении вопросов своего государства.

Такое мнение выразил "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой, пояснив, что основной целью для главы Белого дома является разоружение, в частности, договоренности с РФ.

"Он решает проблему сохранения договоренностей с Россией по поводу, например, ракет средней и малой дальности – есть несколько договоров, срок действия которых подходит к концу или которые сейчас не очень соблюдаются", - отметил Боровой.

По его словам, проблемы независимости и целостность Украины являются первоочередными только для украинцев.

"Считать, что Трамп, Туск, Меркель или Макрон будут решать проблемы Украины вместо нее – это какое-то милое идиотское заблуждение. Это было бы возможно, если бы Украина была полноценным участником западного сообщества. Трамп не решает проблему освобождения Украины – имеется в виду радикальное решение. Потому что понятно, что политически американцы поддерживают все усилия европейцев в этом смысле. Трамп не решает проблемы Украины: сохранение демократии в Украине и ее независимости, борьба с коррупцией – это дело не Трампа, а граждан Украины и украинской власти", – добавил политик.

Боровой также заявил, что президент США рассматривает варианты умиротворения ситуации разными способами.

"Наверно, для большинства граждан Украины вопрос Крыма – самый болезненный, потому что является вопросом независимости государства. Для меня он тоже болезненный, потому что означает продолжение имперской политики Кремля. А для Трампа это переговорные позиции. Он решает другие проблемы", - подчеркнул оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп во время ужина в рамках саммита G7 в Канаде заявил, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски, что вызвало неоднозначную реакцию в мировом сообществе.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, что эти слова были вырваны из контекста, и глава Белого дома не то имел в виду.