Не Украина: названа страна в Европе, которая первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19
Эстония одной из первых получит препарат "Авиган", который потенциально может использоваться для лечения от коронавируса.
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Посылку с препаратом из правительства Японии в среду, 6 мая, передали посольству Эстонии в Токио. Она прибудет в страну на следующей неделе, сообщает ERR.
Лекарство "Авиган" с экспериментальным противовирусным действующим веществом используется в Японии для лечения гриппа. Оно было использовано и в экспериментальном лечении других вирусных заболеваний. Препарат был одобрен властями Японии в 2014 году.
Действующим веществом в лекарстве выступает "Фавипиравир", открытый в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом COVID-19.
От китайских экспертов поступило сенсационное сообщение – они заявили, что фавипиравир (активный компонент препарата "Авиган" производства компании Fujifilm Toyama Chemical) показал высокую эффективность в лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Украина бесплатно получит партию противовирусного препарата "Фавипиравир" ("Авиган") от правительства Японии. Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".