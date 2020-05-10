Не Украина: названа страна в Европе, которая первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19

Эстония одной из первых получит препарат "Авиган", который потенциально может использоваться для лечения от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Посылку с препаратом из правительства Японии в среду, 6 мая, передали посольству Эстонии в Токио. Она прибудет в страну на следующей неделе, сообщает ERR.

Лекарство "Авиган" с экспериментальным противовирусным действующим веществом используется в Японии для лечения гриппа. Оно было использовано и в экспериментальном лечении других вирусных заболеваний. Препарат был одобрен властями Японии в 2014 году.

Эстония первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19 ФПБ

Действующим веществом в лекарстве выступает "Фавипиравир", открытый в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.

Как писал OBOZREVATEL ранее: