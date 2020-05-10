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12 мая • обновлено в 16:00
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Не Украина: названа страна в Европе, которая первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19

21.5т
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Эстония одной из первых получит препарат "Авиган", который потенциально может использоваться для лечения от коронавируса.

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Посылку с препаратом из правительства Японии в среду, 6 мая, передали посольству Эстонии в Токио. Она прибудет в страну на следующей неделе, сообщает ERR.

Лекарство "Авиган" с противовирусным действующим веществом используется в Японии для лечения гриппа. Оно применялось и в экспериментальном лечении других вирусных заболеваний. Препарат был одобрен японскими властями в 2014 году.

Эстония первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19

Эстония первой получит экспериментальное лекарство от COVID-19

ФПБ

Действующим веществом в лекарстве выступает "Фавипиравир", открытый в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Эстония
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hunt andres
hunt andres
А почему должна быть украина? Странные вы.
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
В статье не раскрыта тема оплаты. Может быть Эстония покупает за деньги? С Украиной понятно, что этот вариант исключён. Хoxлы признают ТОЛЬКО халяву.
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hunt andres
hunt andres
Майдан головного мозга, Бесплатно. Эстония обязана будет отчитаться о результатах.
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0
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Не! Прибалты ещё беднее!
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1
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