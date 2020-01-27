"Качнет антироссийские настроения!" Главарь террористов "ДНР" рассказал об угрозе Лукашенко

Главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко не удастся "поиграть с Россией" и уйти от объединения с ней в Союзное государство.

По его мнению, Лукашенко может "качнуть антироссийские настроения в своей стране, оперевшись на националистов", однако эти его попытки быстро пресекут. Об этом Хадовский написал в своем Telegram-канале.

"Раньше мы воспринимали Беларусь едва ли не придатком России. Потом стали свидетелями борьбы за влияние: батька испугался утраты контроля и нажитого непосильным трудом, и саботировал создание Союзного государства", – высказался террорист.

Ходаковский и Лукашенко

По его словам, раньше уже был один такой, "решивший поиграть с Россией при помощи радикалов".

"Сейчас он где-то под Ростовом. Но батька наверняка считает, что он поумнее и посильнее, и ситуацию из своих рук не выпустит", – подчеркнул он.

Ходаковский убежден, что если Беларусь и "охватит волна русофобии", то россияне не пощадят тех, кто не поддастся влиянию "старшего брата" и выступит против антироссийской политики на стороне России.

При этом, съязвил он, сама РФ, по сценарию оккупации Донбасса и аннексии Крыма, будет утверждать, что "она не при чем".

"На стороне РФ… Ну как на стороне? Россия то ведь будет настаивать на невмешательстве и на том, что она стороной конфликта не является. Но вряд ли пророссийские силы в Беларуси, если они там есть, после истории с Донбассом рискнут поднять голову, хотя, может, я и ошибаюсь", – пригрозил главарь террористов.

Скриншот поста Ходаковского t.me/aleksandr_skif/1046

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если он согласится на присоединение к России, белорусы "съедят его в течение года" после принятия такого решения.

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