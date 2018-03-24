Не тонет: россияне похвастались "всплывающей" бронемашиной

Россияне показали в сети спуск БТР-82А на воду с десантного катера "Денис Давыдов".

Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота РФ, съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность.

Видео опубликовано в сети.

По утверждению российских СМИ, БТР-82А — это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80, принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.

Как сообщал "Обозреватель", военнослужащий вооруженных сил РФ сжег новый бронетранспортер, пытаясь приготовить пищу на костре.