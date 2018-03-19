Не только Макрон: еще один друг Украины поздравил Путина

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с переизбранием главой государства.

"Сегодня важнее, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и способствовать развитию отношений между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, которую публикует пресс-служба Федерального правительства.

Также Меркель пожелала Путину "успехов в решении задач, которые стоят перед вами".

Присоединился к поздравлениям и глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил Путина с победой на выборах президента России.

Президент США Дональд Трамп не поздравит Путина, заявил Белый дом.

Как сообщал "Обозреватель", Путин уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

Владимир Путин получил 76,69% голосов на выборах 18 марта