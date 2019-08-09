"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое провокационное фото и нарвалась на критику сети.
Так, на своей странице в Facebook россиянка обнародовала снимок, на котором позирует в платье и на каблуках, в то же время на руках женщины – красные боксерские перчатки.
Необычное фото официальный представитель МИД РФ сопроводила не менее странной подписью: "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска".
Мария Захарова
Скриншот видео
Мария Захарова
facebook.com/maria.zakharova
Такое публичное высказывание чиновницы резко раскритиковали интернет-пользователи. Они назвали пост неуместным и даже пошлым.
"Вам бы огнетушитель в руки. Было бы более актуально и патриотично", "Бессилие российской дипломатии", "Когда в МИДовских делах полный ноль, остаются только телешоу и фотосессии", "Из ваших рук две бутылочки боярышника выпало", "МИД сегодня бухает?" – ответили Захаровой в комментариях.
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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мария Захарова пришла в ярость из-за инициативы Украины создать всемирный русскоязычный телеканал.
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