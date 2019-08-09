Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

4.1т Читать материал на украинском

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое провокационное фото и нарвалась на критику сети.

Так, на своей странице в Facebook россиянка обнародовала снимок, на котором позирует в платье и на каблуках, в то же время на руках женщины – красные боксерские перчатки.

Необычное фото официальный представитель МИД РФ сопроводила не менее странной подписью: "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска".

Новости
"Опекают ф*шисты": Захарова набросилась с обвинениями на Украину

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Мария Захарова

Мария Захарова

facebook.com/maria.zakharova

Такое публичное высказывание чиновницы резко раскритиковали интернет-пользователи. Они назвали пост неуместным и даже пошлым.

"Вам бы огнетушитель в руки. Было бы более актуально и патриотично", "Бессилие российской дипломатии", "Когда в МИДовских делах полный ноль, остаются только телешоу и фотосессии", "Из ваших рук две бутылочки боярышника выпало", "МИД сегодня бухает?" – ответили Захаровой в комментариях.

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

"Не только киска": Захарову подняли на смех за нелепое фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мария Захарова пришла в ярость из-за инициативы Украины создать всемирный русскоязычный телеканал.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
фотографии Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
22
Смешно
3
Интересно
5
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махов Макс
Махов Макс
Ой мля! Кабыла МИД рксейскава рейха, вместо капут обула боксёрские перчатки. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Как любят украинцы Захарову! Все шаги ее отслеживают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...