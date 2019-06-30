Не там встала: спикер Трампа нарвалась на проблемы в КНДР

Спикер Белого дома Стефани Гришем получила телесные повреждения в ходе встреч глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Гришем оказалась на пути журналистов из Северной Кореи, когда они ринулись занимать место для съемки, пишет CNN.

"Новая спикер Белого дома пострадала в толкотне с представителями Северной Кореи во время беспорядка, который возник, когда пресс-пул президента США и севернокорейские репортеры прорывались в зал встреч, где Трамп и Ким Чен Ын проводили частную встречу", – уточнили в СМИ.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп RT

Гришем буквально оттолкнули, чтобы она не мешала проходу репортеров.

Стефани Гришем dp.ru

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

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