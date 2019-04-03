Не так страшен медведь: генерал США обвинил Путина во лжи

Хвастовство президента России Владимира Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом заявил кандидат в командующие объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс. В частности, заявления главы РФ являются "приукрашенными", говорится в его выступлении в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

Оценивая угрозу России, которую она может нести из-за нового вооружения, американский военный выразил уверенность в том, что она существует только на словах.

Тод Уолтерс "Радио Свобода"

"Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков приукрашены", – сказал Уолтерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин пригрозил, что Россия разместит подводный аппарат "Посейдон", который называют оружием "Судного дня" России, в нейтральных водах. Запустить его планируют весной 2019 года.

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