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Не способны: в США унизили ''военную мощь'' России

9.2тЧитать материал на украинском

США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. России на это ответить нечем.

Об этом пишет The Washington Free Beacon. Отмечается, что в военном бюджете США на 2018 финансовый год прописано "разрешить выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией ДРСМД".

При этом подчеркивается, что РФ не может себе позволить подобное.

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"В любой момент Россия тратит на оборону столько, сколько позволяют возможности, отдавая приоритет ядерным системам. Санкции серьезно ущемляют их, равно как и расходы на войну на востоке Украины и в Сирии. Они уже произвели ответные угрозы, но я сомневаюсь, что мы увидим существенные изменения в их программах. Контроль над вооружениями практически не влияет на их решения, поскольку [оружие] учитывается так, как это удобно", — подчеркнул военный эксперт Марк Шнайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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поперечный вадим
поперечный вадим
Пока США пытались унизить мощь, украшку изнасиловали грубо и в извращённой форме с грабежом!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
"США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. России на это ответить нечем." ПИПЕЦ, а почему же вы тогда обвиняете РФ , в том что она нарушила РСМД, создав и приняв на вооружение наземную КР средней дальности, чего она, якобы, не может сделать Совсем заврались.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сегодня в программе 60 минут, такие же иксПерды из России "унизят" США.
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