Не способны: в США унизили ''военную мощь'' России

США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. России на это ответить нечем.

Об этом пишет The Washington Free Beacon. Отмечается, что в военном бюджете США на 2018 финансовый год прописано "разрешить выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией ДРСМД".

При этом подчеркивается, что РФ не может себе позволить подобное.

"В любой момент Россия тратит на оборону столько, сколько позволяют возможности, отдавая приоритет ядерным системам. Санкции серьезно ущемляют их, равно как и расходы на войну на востоке Украины и в Сирии. Они уже произвели ответные угрозы, но я сомневаюсь, что мы увидим существенные изменения в их программах. Контроль над вооружениями практически не влияет на их решения, поскольку [оружие] учитывается так, как это удобно", — подчеркнул военный эксперт Марк Шнайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти.