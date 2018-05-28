"Не сопротивляйся!" В США копы избили несовершеннолетнюю из-за бутылки пива

В американском Нью-Джерси несовершеннолетняя девушка подверглась нападению полицейских на пляже, которым не понравилось, что у нее была с собой бутылка пива.

Видео инцидента, который произошел на уик-энд Дня поминовения, пострадавшая Эмили Вайнман опубликовала в Facebook, передает Daily Mail.

По ее словам, все началось, когда полицейские подошли к ней и спросили у нее и ее друга их возраст, поскольку у них был с собой алкоголь.

"У меня был алкоголь, это уик-энд Дня поминовения, и 90% несовершеннолетних, без сомнения, пьют на пляже", - написала она.

Вайнман утверждает, что полицейские продолжали находится рядом, и один даже последовал за ней, когда она отошла, чтобы позвонить по телефону.

"Я спросила у них, нет ли у них занятий получше, чем мешать несовершеннолетним пить на пляже, в то время, когда где-то могут совершать преступления... коп сказал:"Я собирался позволить вам но теперь займусь тобой", и спросил мое имя", - рассказала она.

Офицеры сказали ей, что они собираются арестовать ее, несмотря на то, что она была на пляже со своей маленькой дочерью. После чего один из копов пытался надеть на девушку наручники, однако та споткнулась и упала. При этом ей приказывали "прекратить сопротивляться".

Эмили Вайнман

Эмили Вайнман с дочерью

"Полицейский схватил меня на земле и ударил головой о песок... Затем обхватил меня за шею, ударил в голову, а затем принялся душить меня, я задыхалась, - утверждает Вайнман.

Девушка признался, что она должна была просто назвать офицеру свое имя, чтобы избежать инцидента, но она "не доверяла полицейским в этой ситуации".

По ее словам, после того, как на нее надели наручники, офицеры не потрудились забрать пиво, которое было рядом с ней. Она считает, что они находились на пляже, чтобы "создавать неприятности".

Позже местные власти подтвердили, что инцидент произошел пляже недалеко от проспекта Ист-Шеллинджер. Напавшие на девушку являются сотрудниками отделения полиции города Вайлдвуд. Было начато расследование.

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