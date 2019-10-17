Не смог сесть: самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в серьезное ЧП в Пакистане

Самолет Airbus А330, на котором летели британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, не смог приземлиться в пакистанском Исламабаде и вернулся в Лахор.

О чрезвычайном происшествии сообщает Daily Mail.

Отмечается, что воздушное судно дважды пыталось совершить посадку в разных аэропортах столицы, но из-за сильного шторма ничего не получилось и лайнер вернулся назад.

Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в ЧП

Вскоре Уильям сообщил, что с ним и супругой все в порядке. Принц также пошутил, что вовсе не испугался, поскольку летал ранее в качестве пилота. Журналисты же, которые сопровождали королевскую чету, были не на шутку встревожены.

С самолетом принца Уильяма произошло ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям попали в скандал с ДТП: кортеж, который сопровождал их на церемонию в Виндзорский замок, сбил пожилую женщину.

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