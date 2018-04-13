"Где доказательства?" - "Обойдетесь!". "У нас факты!" - "Вы лжете! Мы вас насквозь видим!". "Не смейте называть нас "режимом"!" - "Режим, режим, режим!" Приблизительно так строился диалог постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с его коллегой из США Никки Хейли, британским постпредом Карен Пирс, шведским, нидерландским и польским представителями. И выглядит это так, будто Вашингтон, Лондон и их союзники решили теперь разговаривать с официальной Москвой на ее языке.

Одиночество Небензи, судьба Асада и безмолвие Путина

На заседании, созванном по инициативе России, Небензя со своими заявлениями оказался в полном одиночестве, - пишет Константин Эггерт для DW. - Двадцать минут он доказывал, что российские эксперты не нашли никаких следов отравляющих веществ в районе города Дума под Дамаском. Именно в Думе, как утверждают сирийские активисты и западные представители, режим Башара Асада вновь применил химическое оружие. Небензя также требовал объяснить, почему кремировали морских свинок Сергея Скрипаля, и издевался над США, у которых, по его словам, нет союзников, а есть лишь подпевалы.

Однако союзников не оказалось именно у России. Так называемые "стратегические партнеры" из Китая высказались (как не раз бывало раньше) в том смысле, что химическое оружие - это плохо, все расследования должны быть честными, ответственность - серьезной, огурцы - зелеными, а воздух - чистым. Представитель союзного России Казахстана так мощно напирал на нейтралитет и беспристрастность, что стало очевидно: Астана дала своим дипломатам инструкции не обижать Кремль, но и одновременно никак не помогать Москве. Американцы и британцы обвинили "российский режим" в блокировании работы Совбеза ООН ради спасения Асада. Никки Хейли пообещала: Вашингтон ответит на события в Думе, даже если Совбез не примет на сей счет никаких решений. Когда британка Пирс, не скрывая усмешки, обратилась к Небензе: "У моего российского коллеги слишком хороший английский, чтобы он мог понять мои слова", стало ясно - это бой без правил. Причем не только в ООН.

Коллапс в Москве

Драма в Нью-Йорке разворачивалась на фоне обвала на российских биржах и стремительного падения капитализации российских мегакомпаний, особенно государственных банков типа ВТБ и Сбербанка, а также активов Олега Дерипаски. По разным подсчетам, капитализация принадлежащих российским олигархам компаний упала на 12-16 миллиардов долларов в течение нескольких часов.

Список попавших под санкции российских физических и юридических лиц, обнародованный министерством финансов США в конце предыдущей недели, вызвал предсказуемую реакцию российской элиты, например, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Он сказал, что включение в список - доказательство того, что "мы все делаем правильно".

Однако за бравадой ощущается если не паника, то полная растерянность Кремля. В день, когда пикировали биржевые индексы, а судьба главного клиента Москвы Башара Асада повисла на волоске, все, что смогли сообщить миру официальные российские представители было: а) бизнесу попавших под санкции олигархов поможет государство, вероятно, через создание специальных офшорных юрисдикций внутри России; б) президент Дональд Трамп был неправ, когда назвал сирийского диктатора "зверем". И это все.

Санкции Трампа как отложенный приговор

У Кремля не оказалось "плана Б" на случай, если беспомощная политика Обамы и Керри сменится массированным дипломатическим и экономическим наступлением Вашингтона и его союзников. Всего два с лишним месяца назад российские министры, карманные депутаты и ручные пропагандисты натужно смеялись над так называемым "кремлевским списком" Минфина США - мол, тупые американцы переписали московский телефонный справочник. Как я и писал тогда, смеяться не стоило.

Список оказался приговором с отложенным исполнением. Приговоренных выбирают, как в лотерее, по принципам, известным только Белому дому. Причем если еще три-четыре года назад можно было, заплатив лоббистам безумные деньги, попытаться убедить американцев забыть о существовании того или иного влиятельного российского гражданина, то теперь это сделать нереально. У официальной России в Вашингтоне не осталось защитников. И что на самом деле думает о Путине Дональд Трамп, в этом контексте стало совершенно неважным.

Отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери и российская реакция на него, похоже, подвигли коллективный Запад использовать против Кремля его же оружие: все отрицать, публично грубить, и бить, бить, бить по больным местам. Каковых у российской правящей верхушки оказалось много. Вместе с рублем окончательно рухнули остатки доверия между Москвой и западными столицами. И Эмманюэль Макрон, собирающийся посетить ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге, приедет не поддержать российскую верхушку, а осведомиться, не готова ли она изменить свое поведение на международной арене.

Уверен: французского президента ждет отрицательный ответ. Владимир Путин не станет отступать. Один из идеологических гуру Кремля Владислав Сурков (помощник президента РФ. - Ред.) уже опубликовал в журнале "Россия в глобальной политике" статью "Одиночество полукровки". Главная идея Суркова проста: "Одиночество - нормальное состояние для России". Ей не нужны союзники. Захватив Крым в 2014 году, Москва поставила точку в более чем трехсотлетней истории попыток вестернизироваться. И это, по мнению автора, нормально, даже хорошо. Россия наконец стала самой собой - не Западом и не Востоком, а именно "полукровкой".

Новости Сирия усилила степень скандал

Изобретатель термина "суверенная демократия" делает хорошую мину при плохой игре. Ни структура российской экономики, ни настроения ее правящей верхушки никогда не были так тесно связаны с Западом, как сегодня. И никогда (за последние сто лет как минимум) международный авторитет ее руководства не был так низок. Перефразируя известную шутку Бориса Немцова, играть в Сталина можно, только отказавшись от стиля жизни Абрамовича. К этому те, кто одновременно управляет и владеет Россией, не готовы. Владимир Путин, может быть, и досидит до конца своего четвертого президентского срока. Запад, на самом деле, боится перемен в России, так что давление на Кремль будет дозировать. Но триумф 18 марта оказался безнадежно испорчен событиями последних недель. И этого уже не исправить.