Предыдущий материал мы намеренно закончили открытым вопросом о том, куда будет нанесен окончательный удар, связанный с нынешней агрессивной и непредсказуемой политикой РФ, сама страна или ее лысый предводитель. На самом деле, ответ содержится в самом вопросе. Если бы все упиралось только в Путина, его уже давно не было. Он уже столько раз спотыкался так, что должен был расшибить себе голову, но из тени появлялась крепкая и опытная рука, поддерживающая его от падения и даже можно было различить хоть и тихий, но уверенный голос: "Не сейчас, Вова. Не сейчас". В данной ситуации Путин оказался исключительно ценным пациентом потому, что его тупость и жадность не имеют пределов. Эти два замечательных качества, можно использовать в большой и длинной игре. Скажем так, подобный шанс выпадает крайне редко.

Если говорить о ликвидации первого лица в РФ, то сразу возникает образ Павла 1, шарфа и табакерки. Но был случай диаметрально противоположной ситуации. Павел вел империю в нужном направлении, но в какой-то момент решил развернуться и двинуться другим путем. Если бы его тогда не грохнули, то на просторах империи возникла совершенно другая ситуация и сейчас, ее история как до Павла, так и поле него, не имела бы ничего общего с тем, что сейчас о ней известно. Причем, для ликвидации монарха не понадобилось ни сколько-нибудь много денег или усилий. Нужна была воля и хорошо разработанный план действий.

Это потому, что с ликвидацией самодержца, уничтожается и тот курс, которым он вел страну. В случае Павла, он заложил курс на резкое сближение с Наполеоном. Его убийство поставило крест на этом курсе и империя вернулась на антифранцузские рельсы.

Вот с совком Западу было действительно трудно. Особенно – на конечном этапе его существования. Дело в том, что критичные, для внешнего мира, решения, в совке принимались коллегиально. Больше того, они готовились различными могущественными группами лиц. Ликвидация первого лица совка, не могла кардинально изменить его курс.

Это было наглядно подтверждено во времена правления позднего Брежнева. Известно, что в конце своей жизни, товарищ Лёня был серьезно болен и почти постоянно пребывал под действием психотропных препаратов. Ни о каких личных решениях уже не могло быть и речи. Он все хуже справлялся с чтением своих речей, написанных на бумажке, и даже перестал узнавать близких соратников. Тем не менее, совок начал войну в Афганистане, в 1979 году и провел крайне неудачную операцию в южном Ливане. Возможно, Брежнев даже не знал об этих неприятностях.

То есть, провести комбинацию, в конце которой кто-то из ближнего окружения первого лица, выпишет ему пропуск в преисподнюю – не составляет особого труда. В случае с Путины, это еще более реально потому, что там давно нет никакой идеологии, которая хоть как-то держала холуев в узде. Теперь все, в том числе и спецслужбы, покупается и продается. Если вопрос ликвидации того же Путина в деньгах, то это – вообще не проблема. Для этого надо просто зарегистрировать мобильные номера на Киевстаре и Водафоне, с пометкой "на похороны Путина" и там за пару недель скопится сумма, которой хватит похоронить лысого на "бис" раз десять. Причем – на пышные похороны, с лафетом пушки, лошадями, в том числе и Лавровым, который за отдельную плату согласится лично тянуть катафалк и даже издавать звуки типа "иго-го".

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Если его еще не закопали где-то на персональном острове в теплом море, то это только потому, что он представляет собою особо ценный и особо секретный инструмент, который не должен пострадать до самого окончания его миссии. После этого, за его лысую шкурку никто не даст и цента.

Если перестать его воспринимать как нечто разговаривающее, стремящееся всегда быть в пиджаке и ботинках на платформе, а как некий специальный инструмент, то все станет проще, ибо тогда надо будет оценивать не манеру речи, поведения и прочего, а свойства инструмента. Однако эти свойства можно рассматривать лишь понимая то, для чего этот инструмент предназначен. Это все равно, как в начале 20 века, из морской пучины был извлечен древний прибор – "антикитерский механизм", с кучей шестеренок и первое время никто не мог толком сказать, что должен был делать этот сложный инструмент. Лишь со временем было решено, что это – древняя астролябия, позволяющая вычислять положения небесных светил с точностью и функциональностью, намного превышающую ту, что была на момент обнаружения прибора.

Так и в нашем случае, следует определить, для чего заточен этот инструмент (Путин), а потом – все встанет на место.