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14 февраля • обновлено в 13:39
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Не сдерживала эмоций: видео встречи астронавта и собаки тронуло сеть. Удивительные кадры

1.6т
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Американский астронавт Кристина Кох опубликовала в Twitter видео своего возвращения домой и встречи с собакой, которую не видела почти год.

Трогательный ролик набрал более трех миллионов просмотров и 100 тысяч лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как собака, которая находится в доме, в предвкушении встречи с хозяйкой, скребет лапами входную дверь, и не переставая, виляет хвостом. Когда дверь наконец открыли, питомец мигом выбежал к Кристине. Судя по реакции, он еще долго не мог поверить в ее возвращение.

Не сдерживала эмоций: видео встречи астронавта и собаки тронуло сеть. Удивительные кадры

"Не уверена, кто из нас был взволнован больше. Рада, что она помнит меня спустя год!" – написала под видео астронавт.

Кристина Кох является рекордсменом по продолжительности космического полета среди женщин. Она начала работать на МКС 14 марта 2019 года и должна была провести в космосе полгода. Позже NASA продлило ее миссию, чтобы собрать больше данных о последствиях длительного космического полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем конкурса Лондонского музея естествознания стал британец Сэм Роули, который сфотографировал драку мышей за брошенную крошку в метро.

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Автор
Глеб Иванов
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