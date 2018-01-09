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"Не Россия": в КНДР рассказали, на кого нацелено ядерное оружие

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Ядерное оружие Северной Кореи нацелено исключительно на Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил глава делегации КНДР Ри Сон Гвон во время переговоров с Южной Кореей, передает Reuters.

"Все наше оружие, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелено только на Соединенные Штаты, а не на наших братьев (Южная Корея, - ред.), а также на Китай или Россию", - сказал он.

По его словам, КНДР не будет обсуждать данный вопрос с Сеулом, потому что это может негативно повлиять на их отношения.

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"Это не вопрос Северной и Южной Кореи, и поднятие этой проблемы может привести к негативным последствиям и рискам, превратившим все сегодняшние достижения в ничто", - заявил Гвон.

В ходе переговоров чиновники обеих сторон договорились встретиться вновь для решения проблемы и предотвращения конфликта из-за разработки ядерных ракет. Тем временем, представитель Пхеньяна уверил, что разоружение не станет частью обсуждений.

Как сообщал "Обозреватель", Южная Корея и КНДР провели первые официальные переговоры за два года.

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Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Место
Северная Корея
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