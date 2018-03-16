Не Россия: в Китае начали кампанию по переименованию Беларуси

В Китае началась кампания по изменению названия белорусского государства на китайском языке.

Об этом написал в Twitter посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, который и стал инициатором переименования с "Белая Россия" или "Белоруссия" на официальный вариант - Беларусь.

Как сообщает TUT.BY, Рудый рассказал, что о переименовании уже уведомили китайскую сторону.

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"Беларусь - не Белая Россия". В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" или "Белоруссия" на "Беларусь" (16.03.2018, Пекин). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x — Кирилл Рудый (@kvrudy) 16 марта 2018 г.

Как пояснил посол, сегодня для жителей Китая белорусы – выходцы из страны под названием "白俄罗斯" – "Белая Россия" или "Белоруссия", где白bái — прилагательное, обозначающее "белый", 俄é — прилагательное, одним из значений которого является "русский", а сочетание罗斯 luósī традиционно используется как "Русь".

"На практике данное некорректное название страны на китайском языке проявляется в непонимании большинством китайцев, о каком государстве идет речь. Наверняка всем белорусам, которые когда-либо учились или работали в Китае, приходилось объяснять, что мы не часть России, не один из российских регионов и нет такой страны под названием "黑俄罗斯" — „Черная Россия", – пояснил Рудый.

Посол подчеркивает, что в официальных документах ООН и Конституции Республики Беларусь закреплено название "Республика Беларусь" либо "Беларусь".

"С лингвистической и смысловой точек зрения наиболее правильным переводом названия нашей страны является "白罗斯" без иероглифа "俄", что на китайском языке будет звучать как "Беларусь", а не "Белоруссия" и лишит вероятного отождествления белорусского государства с Российской Федерацией. Посольство Республики Беларусь в КНР обращается ко всем китаеязычным друзьям отныне использовать правильное название нашей страны "白罗斯". Давайте говорить и писать правильно!" — призвал Рудый.

Отмечается, что кампания, запущенная послом, может стать началом общемировой и Беларусь станет Беларусью на всех языках.

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Как известно официальное название Беларуси было зафиксировано еще в 1991 году отдельным законом: Республика Беларусь или Беларусь (в сокращенных или составных названиях). Название также зафиксировано в Конституции страны. С того времени прежний термин — Белоруссия — исчез даже из традиционных названий (например, газета "Советская Белоруссия" была переименована в "СБ. Беларусь сегодня").

Но в русском языке за рубежом единообразия до сих пор нет. Например, большинство украинских СМИ использует официальный вариант. А в российских ситуация обратная. В качестве аргумента представители медиа ссылаются на нормы русского языка. Среди российских филологов единого мнения нет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли попытки россиян понять украинский язык.