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30 сентября • обновлено в 04:44
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Не рассчитали: в Эквадоре пара трагически погибла во время секса

1.8т Читать материал на украинском

В столице Эквадора Кито пара погибла вовремя занятия сексом, выпав с балкона третьего этажа.

Как отмечает Daily Mail, в результате падения любовники разбились насмерть. Обнаженные тела 28-летней женщины и ее 35-летнего партнера обнаружила соседка на террасе возле дома. Она выбежала на улицу после того, как услышала громкий звук падения.

Инцидент произошел после вечеринки, которую женщина устроила в своем доме.

Также сообщается, что у погибшей осталась 8-летняя дочь.

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Местная полиция изучает обстоятельства смерти людей. По предварительным данным, любовники не рассчитали высоту перил балкона и слишком сильно оперлись на них.

Не рассчитали: в Эквадоре пара трагически погибла во время секса

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Санкт-Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа во время секса. Девушка погибла, а мужчина самостоятельно ушел с места происшествия.

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Секс смерть
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Кор Павел
Кор Павел
а мужчина самостоятельно ушел... Обоз ты уверен что сам?
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