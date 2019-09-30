Не рассчитали: в Эквадоре пара трагически погибла во время секса

В столице Эквадора Кито пара погибла вовремя занятия сексом, выпав с балкона третьего этажа.
Как отмечает Daily Mail, в результате падения любовники разбились насмерть. Обнаженные тела 28-летней женщины и ее 35-летнего партнера обнаружила соседка на террасе возле дома. Она выбежала на улицу после того, как услышала громкий звук падения.
Инцидент произошел после вечеринки, которую женщина устроила в своем доме.
Также сообщается, что у погибшей осталась 8-летняя дочь.
Местная полиция изучает обстоятельства смерти людей. По предварительным данным, любовники не рассчитали высоту перил балкона и слишком сильно оперлись на них.
dailymail.co.uk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Санкт-Петербурге любовники выпали из окна 9 этажа во время секса. Девушка погибла, а мужчина самостоятельно ушел с места происшествия.
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