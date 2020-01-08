Главная Новости
8 января • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Не ПВО: военный эксперт опроверг одну из версий крушения украинского Boeing 737

2.4т
Читать материал на украинском

Украинский самолет Boeing 737 не мог быть сбит иранскими ПВО. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил военный эксперт и журналист Юрий Бутусов.

То, что самолет сбит системой ПВО – одна из версий катастрофы, которую выдвинули в иранских СМИ. Однако, по мнению Бутусова, это невозможно. Он ссылается на видео крушения и то, что самолет упал неподалеку от международного аэропорта Тегерана.

"Самолет находился над международным аэропортом Тегерана, там где зона оживленного воздушного движения. Там много самолетов и все по контролем диспетчера. Высота очень небольшая, он упал с двух километров – только взлетел и сразу упал. Видно, что у него горит двигатель, что-то произошло. Уже на данный момент видно, что это не атака ПВО, не зенитная ракета", – поделился мнением Юрий Бутусов.

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

В Иране рухнул украинский самолет

Основной версией он считает технические неполадки, однако, не исключает и возможность теракта.

"Но исключать версию теракта нельзя, потому что мы не видим все детально. Но более 90% - это технические причины, которые мы на данный момент не знаем", – резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Юрий Бутусов
Место
Иран
Теги
Boeing разбился самолет МАУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Бутусов уже не только политический и военный иксперд, но уже и спетсиалист в области авиации? Какой разносторонний организьм!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги