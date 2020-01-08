Не ПВО: военный эксперт опроверг одну из версий крушения украинского Boeing 737

Украинский самолет Boeing 737 не мог быть сбит иранскими ПВО. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил военный эксперт и журналист Юрий Бутусов.
То, что самолет сбит системой ПВО – одна из версий катастрофы, которую выдвинули в иранских СМИ. Однако, по мнению Бутусова, это невозможно. Он ссылается на видео крушения и то, что самолет упал неподалеку от международного аэропорта Тегерана.
"Самолет находился над международным аэропортом Тегерана, там где зона оживленного воздушного движения. Там много самолетов и все по контролем диспетчера. Высота очень небольшая, он упал с двух километров – только взлетел и сразу упал. Видно, что у него горит двигатель, что-то произошло. Уже на данный момент видно, что это не атака ПВО, не зенитная ракета", – поделился мнением Юрий Бутусов.
В Иране рухнул украинский самолет
В Иране рухнул украинский самолет
Основной версией он считает технические неполадки, однако, не исключает и возможность теракта.
"Но исключать версию теракта нельзя, потому что мы не видим все детально. Но более 90% - это технические причины, которые мы на данный момент не знаем", – резюмировал эксперт.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Самолет перестал подавать сигналы в 4:44 по Киеву.
Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
Появились первые фото разбившегося лайнера.
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