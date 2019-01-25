Не Путин: Сорос сказал, кто представляет главную угрозу для человечества

Известный миллиардер и филантроп Джордж Сорос назвал главной угрозой для общества Китай и его президента Си Цзиньпина.

С заявлением он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом Сорос предупредил, что искусственный интеллект и машинное обучение могут использовать для закрепления тоталитарного контроля в стране, передает ВВС.

Это он назвал сценарием "беспрецедентной опасности".

"Китай не является единственным авторитарным режимом в мире, но он является самым богатым, сильным и технологически наиболее продвинутым", — сказал Сорос.

"Это делает Си Цзиньпина опасной угрозой для открытых обществ", — добавил он.

Он подчеркнул, что режим президента России Владимира Путина его также беспокоит. Также Сорос раскритиковал позицию администрации президента США Дональда Трампа по Китаю.

"Вместо того, чтобы вести торговую войну с практически всем миром, США должны сосредоточиться на Китае", — сказал он.

Он призвал Вашингтон разобраться с китайскими технологическими компаниями, такими как Huawei и ZTE, которые, по его словам, является "неприемлемым риском для безопасности остального мира".

Сорос предупредил, что репрессивные режимы могут использовать технологии для контроля своих граждан. Это он назвал "смертельной угрозой для открытых обществ".

Си Цзиньпин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Иванина назвал Китай самой большой угрозой для мира.

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