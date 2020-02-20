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20 февраля • обновлено в 14:24
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Не пустили из-за температуры: выяснились детали эвакуации украинцев из Китая

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Власти Китая не пустили казашку на борт самолета украинской авиакомпании SkyUp, которым забрали людей с охваченного короновирусом Уханя, из-за высокой температуры.

При этом в отличие от протестов, которые разгорелись в Украине из-за прибытия спецрейса с эвакуированными, в Казахстане положительно восприняли такое решение. С соответствующим заявлением выступил глава Минздрава страны Елжан Биртанов, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны. Совершенно правильно делают китайские власти – людей с повышенной температурой не выпускают для того, чтобы защитить других", – сказал он.

Казашку не пустили на украинский лайнер для эвакуации из Китая

Казашку не пустили на украинский лайнер для эвакуации из Китая

Поэтому, подчеркнул министр, украинский борт доставил в Алматы только одну их гражданку.

По его словам, женщину, которая осталась в Ухане, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией.

"Пока что у нас нет информации, заболела она или нет", – добавил Биртанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время эвакуации граждан Украины и других стран из Китая на спецрейс авиакомпании SkyUp не допустили четыре человека.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Казахстан
Теги
вирус эвакуация
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Grin Ivan
Grin Ivan
Подло поступили.
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