"Не признаем": друг Путина внезапно отвернулся от России из-за Крыма

Сербия отказалась официально признать незаконную аннексию Россией Крыма, поскольку это грозит для нее потерей желаемого суверенитета над Косово.

О том, что это может повлечь невыгодные последствия для Белграда, президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", – сказал Вучич.

Вучич и Путин news.rambler.ru

По его словам, признание Крыма российским может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

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