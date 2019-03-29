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"Не признаем": друг Путина внезапно отвернулся от России из-за Крыма

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Сербия отказалась официально признать незаконную аннексию Россией Крыма, поскольку это грозит для нее потерей желаемого суверенитета над Косово.

О том, что это может повлечь невыгодные последствия для Белграда, президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", – сказал Вучич.

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Вучич и Путин

Вучич и Путин

news.rambler.ru

По его словам, признание Крыма российским может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Александр ВучичВладимир Путин
Место
Сербия
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Пуйло не розуміє, що друзі - поки вигідно, а так - шкурні інтереси переважають. Невже, ущербний, не розуміє - сам же такий, чмо.
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