Путина отшили: Беларусь отказалась быть частью России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.
Твердую позицию Минска выразил он в интервью The Wall Street Journal.
"Суверенитет и независимость для нас священны, и даже если бы кто-то в Беларуси хотел отказаться от них, это было бы абсолютно невозможно", – заверил он.
Владимир Макей
TUT.by
Макей отметил, что после распада Советского Союза в 1991 году поколение белорусов "родилось и хочет жить в независимом государстве".
Министр также прокомментировал улучшение отношений Минска с Вашингтоном. "Геополитическая ситуация изменилась, в нашем регионе появились новые конфликты, и США увидели, что Беларусь не является придатком какой-то другой страны", –заявил он.
TUT.by
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.
Эксперты выразили мнение, что Александр Лукашенко пойдет на воссоединение с Россией только при условии, что новое государство возглавит он сам.
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