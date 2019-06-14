Путина отшили: Беларусь отказалась быть частью России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.

Твердую позицию Минска выразил он в интервью The Wall Street Journal.

"Суверенитет и независимость для нас священны, и даже если бы кто-то в Беларуси хотел отказаться от них, это было бы абсолютно невозможно", – заверил он.

Владимир Макей TUT.by

Макей отметил, что после распада Советского Союза в 1991 году поколение белорусов "родилось и хочет жить в независимом государстве".

Министр также прокомментировал улучшение отношений Минска с Вашингтоном. "Геополитическая ситуация изменилась, в нашем регионе появились новые конфликты, и США увидели, что Беларусь не является придатком какой-то другой страны", –заявил он.

TUT.by

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