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Путина отшили: Беларусь отказалась быть частью России

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.

Твердую позицию Минска выразил он в интервью The Wall Street Journal.

"Суверенитет и независимость для нас священны, и даже если бы кто-то в Беларуси хотел отказаться от них, это было бы абсолютно невозможно", – заверил он.

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Владимир Макей

Владимир Макей

TUT.by

Макей отметил, что после распада Советского Союза в 1991 году поколение белорусов "родилось и хочет жить в независимом государстве".

Министр также прокомментировал улучшение отношений Минска с Вашингтоном. "Геополитическая ситуация изменилась, в нашем регионе появились новые конфликты, и США увидели, что Беларусь не является придатком какой-то другой страны", –заявил он.

Путина отшили: Беларусь отказалась быть частью России

TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
новости мира
Персона
Владимир Макей
Место
Беларусь
Тег
Беларусь
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Белорусы - молодцы! Мудрый народ. Там сейчас с языком - как было в советское время, реальный билингвизм. И от этого все только выигрывают. :-)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где он сказал про Россию? Может он имел ввиду украину?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Где в статье употребляется фамилия "Путин"? Кроме как в заголовке... Д*билы с обоза пробили очередное дно.
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