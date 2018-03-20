Не президентские выборы: названо время "Ч" для Путина

Следующие выборы в Государственную Думу РФ в 2021 году и их результаты имеют значительно большее влияние на формирование политики Кремля в будущем, чем дежурная победа Владимира Путина на президентских выборах.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"В ближайшее время должны состояться выборы в Госдуму. Этот момент может быть показательным с точки зрения того, насколько могут поменяться конфигурации партий. Я тут не говорю, что оппозиция может внезапно набрать значительный процент, чтобы иметь возможность играть против действующей власти. Я говорю о том, что окружение Путина не однородное", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, победа одной из группировок в окружении Путина и определит политику Кремля.

"Есть всем известная группа либерального уклона, которая склонна к меньшему регулированию в экономике и есть группа более националистического толку. Кто из этих двух лагерей одержит существенную победу, тот, возможно, и будет влиять на решения, которые будет формировать команда Путина", - отметила она.

При этом она признала неизбежность изменений в политическом руководстве страны уже после президентских выборов.

"Говорят, что Медведев может получить политическую должность, но без реальной возможности влиять на принятие решений. И будет существенная ротация в команде, и, скорее всего, это будет заигрывание с либеральным крылом, и мы увидим много молодых лиц в новой команде Путина", - резюмировала Осмоловская.

Как писал "Обозреватель", 18 марта в России состоялись выборы президента. Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, на втором месте Павел Грудинин (11,8%), на третьем месте Владимир Жириновский (5,66%).