"Не представлял ценности": у Путина придумали новое оправдание по Скрипалю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его стране не было смысла отравлять шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, поскольку он не представлял для нее никакой ценности.

По его словам, именно по этой причине мужчина был передан Западу. Таким образом, Российская Федерация разорвала с ним какие-либо связи, заявил Песков в интервью RT.

"Стала бы Россия передавать другой стране человека, если бы тот представлял для нее хоть какую-то ценность, имел хоть какое-то значение? Нет, так не бывает. Раз его передали чужой стране, значит, Россия разорвала с ним всякие отношения. Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения — вот его и отдали", — заверил пресс-секретарь Путина.

Он также добавил, что Россия не могла задумываться о проведении такой безумной операции накануне президентских выборов и за считанные месяцы до чемпионата мира по футболу.

Подытоживая свою мысль, Песков в весьма странной форме решил выразить уверенность в том, что все обвинения Великобритании в адрес России являются беспочвенными.

"Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит ДТП, в результате которого гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с "большой вероятностью" вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании. Глупость ведь? Глупость!" — резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Reuters сообщило, что умственные способности отравленного Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой.