Лукашенко признал, что потеряет Беларусь, если поступит демократично

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случаи, если он поступит демократично при разрешении протестной ситуации в стране накануне выборов, то вообще потеряет государство.

При этом его самого граждане "проклянут". Об этом он сказал 19 июня на совещании в Минске, передает "Интерфакс".

"Не надо меня ставить перед выбором. Если поведу себя демократично, покажу, что беленький и пушистенький, у меня есть шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", – подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, сейчас его "просто толкают" к тому, чтобы он пошел на какое-то силовое разрешение ситуации с митингами и демонстрациями. Но как лидер страны, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", он никому не позволит "сломать" ее.

"На сохранение этой страны я пойду на все, чего бы мне это ни стоило", – заявил глава Беларуси.

Он отметил, что люди, которые хотят изменить ситуацию в государстве, "заблудшие" и не понимают, что их просто используют.

"Пока я прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", – подытожил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске, областных и районных центрах Беларуси в пятницу, 19 июня, продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента. В столице также начался последний пикет по сбору подписей за претендентов в кандидаты на выборы.