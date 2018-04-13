"Не позволим!" Путинские пенсионеры разгневались на Трампа

Краснодарские пенсионеры из организации "отряды Путина" записали гневное обращение к президенту США Дональду Трампу.

"От имени всего народа России, заявляем тебе, Трамп: мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменников родины, ведешь сплетни на весь мир. Дальше так продолжаться не может…", – заявляет одна из активисток в ролике, который опубликован на YouTube-канале организации

Пенсионеры выразили недовольство тем, что глава Белого дома "подогнал военные корабли к берегам Сирии и продолжает убивать народ этой страны".

"Мы тебе этого не позволим. Мы победим. Мы презираем тебя, твою политику и всех собак твоих, которых ты втягиваешь и которые также, как и ты, громят весь мир", – заявила спикер.

В конце видео члены организации разрывают флаг США.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек. В свою очередь правительство Сирии обнародовало заявление, в котором обвиняет Вашингтон в попытке нападения, прикрываясь вероятной химатакой.

Позже появилась информация, что в Сирии эвакуировали из-за угроз Трампа главный штаб правительственной армии. 12 апреля стало известно, что российские боевые корабли покинули военно-морскую базу РФ в сирийском Тартусе.