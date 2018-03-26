"Не позорьте Украину!" Сбежавшая экс-регионалка выругалась на российском ТВ

Сбежавшая в Россию экс-народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что в Украине нет демократии, и в качестве аргумента привела пример запрета Коммунистической партии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Свою речь с грязными ругательствами о стране она адресовала украинскому политологу Вадиму Карасеву, выступая в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Вот вам ваша говенная демократия! Вот ваше демократическое в кавычках устройство! Вот вам ваши американские друзья! И вся ваша философия, которая привела в итоге к тому, что государства нет, а если оно и существует, то имеет квазиформу, в которой не работают ни права, ни свободы человека", — заявила Бондаренко.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что после 2013 года в Украине якобы невозможны честные демократические выборы.

"Забудьте! У нас Коммунистическая партия четыре года как запрещена, а вы про демократические выборы будете рассказывать?! Про какой-то соревновательный процесс?! Перестаньте позорить нашу страну!" — заявила беглая экс-регионалка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бондаренко устроила агрессивную дискуссию с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом из-за "антибандеровского" закона, который приняла Польша.